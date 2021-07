Tuttosport: "Dal Maracanazo in poi, le gare che hanno fatto piangere i padroni di casa"

Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulle gare perse dai padroni di casa in uno scenario che faceva presagire tutt'altro. La più celebre è sicuramente la partita tra Brasile e Uruguay del 1950 al Maracanà con 250.000 già pronti a festeggiare con Ghiggia che operò il ribaltamento di destini della storia del calcio. Da lì, nasce il Maracanazo. Nel 2014 invece fu apparecchiato il Mondiale per far giocare solo la finale ai verdeoro al Maracanà, ma in semifinale la Germania vinse 7-1 al Minerao e lì nacque il Minerazo. L'Italia infranse le Notti magiche del '90 sulla chioma bionda di Caniggia, ma nel 2006 siamo stati noi con Grosso e Del Piero a far piangere la Germania. Anche gli Europei sono pieni di storie di questo tipo come la finale persa in casa nel 2004 dal Portogallo con la Grecia oppure quella del 2016 dove i lusitani ebbero la meglio sulla Francia a Parigi.