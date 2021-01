Tuttosport: "De Ligt-Demiral, prove di futuro per la difesa della Juventus"

Tuttosport ricorda come Matthijs de Ligt (21) e Merih Demiral (22) insieme facciano l'età che domani compirà Buffon. I due formeranno la coppia titolare della Juventus questa sera ma, forse, anche quella dei prossimi dieci anni, visto che sono perfettamente complementari, uniscono tecnica e cattiveria agonistica, capacità in marcatura e posizionamento tattico da difensori moderni. Con de Ligt in campo i bianconeri recuperano la palla nella metà campo avversaria 17,5 volte a partita, senza di lui la media scende a 10. E quando Pirlo l'ha schierato contemporaneamente con il turco, l'effetto è stato ancora più evidente: 21 i palloni recuperati nella metà campo avversaria (di cui 6 dal solo de Ligt). Né quest'ultimo né Demiral dunque temono di lasciare campo alle loro spalle, sicuri di poterlo ripercorrere a tutta velocità, il che non è un dettaglio per Pirlo che vuole il recupero palla più alto possibile per consentire ai giocatori offensivi di dover correre meno e stare in zona pericolosa per gli avversari il più allungo possibile.