Tuttosport: "Entro 48 ore via all'offensiva di Locatelli. Operazione 'stile Chiesa' col Sassuolo"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con la trattativa per Manuel Locatelli. Nelle prossime 24-48 ore sarà presentata l'offerta al Sassuolo con un incontro tra Torino e Vipiteno o in videoconferenza. Arrivabene e Cherubini hanno limato i contorni dell'articolata proposta economica che verrà illustrata ai colleghi neroverdi nelle ultime ore e sono pronti ad accelerare. Sarà un'operazione in stile Chiesa (prestito pluriennale con riscatto che diventa obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi e bonus) con una proposta leggermente inferiore ai 40 milioni offerti dall'Arsenal. C'è ottimismo sulla fumata bianca, ma non basterà un solo incontro ed è già pronto il piano B con l'inserimento di una contropartita (più Fagioli di Dragusin).