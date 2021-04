Tuttosport: "Ibra quasi certo di andare all'Europeo. Il prossimo obiettivo è il Mondiale"

"Ibra quasi certo di andare all'Europeo. Il prossimo obiettivo è il Mondiale" scrive Tuttosport parlando del momento e del futuro di Zlatan. Lo svedese, tornato in Nazionale, ora ha messo il Milan nel mirino, per chiudere al meglio la stagione, ma nei progetti futuri non sembra esserci solo l'Europeo. Ibra è praticamente certo di essere convocato e, avendo iniziato il percorso per il Mondiale, è probabile che faccia un pensierino alla Nazionale anche in vista di Qatar 2022.