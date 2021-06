Tuttosport: "Il Toro deve cedere Sirigu. E lui apre all'ipotesi Cagliari"

vedi letture

Tuttosport dedica spazio al futuro del portiere Salvatore Sirigu: "Il Toro deve cedere Sirigu. E lui apre all'ipotesi Cagliari", scrive il quotidiano. Il Torino, dopo aver chiuso l'accordo con la SPAL per Berisha, si ritrova con l'esigenza di dover vendere la riserva di Donnarumma. Le proposte non mancano. Ci ha pensato la Juve come vice-Szczesny, ci hanno pensato anche Genoa e Roma, ma al momento l'ipotesi più plausibile resta il Cagliari, in attesa però di offerte per Cragno. Sirigu, dopo alcune perplessità, sarebbe felice di chiudere la carriera nell'isola che gli ha dato i natali.