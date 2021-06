Tuttosport in apertura: "Allegri senti Iachini: 'Vlahovic-Dybala coppia Juve'"

"Allegri senti Iachini: 'Vlahovic-Dybala coppia Juve'" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Max cerca un altro Mandzukic. L'ex viola, che ha allenato Vlahovic alla Fiorentina e Dybala al Palermo, parla della possibile coppia d'attacco bianconera e sponsorizza il tandem: "Insieme sarebbero esplosivi. Anche Milenkovic è pronto per una big".

Calciomercato - Nel taglio alto tre box dedicati al mercato. "Fascia Inter: Emerson prima scelta": Kostic e Tagliafico le alternative ma intanto l'Atletico insiste per Lautaro Martinez, servono 90 milioni. "Atalanta, che colpo: Koopmeiners": blitz della Dea in Olanda per il centrocampista 23enne dell'AZ. Accordo con gli olandesi per il mediano goleador (17 reti) valutato 20 milioni. Infine spazio alle panchine di B: "Il Brescia riparte da Inzaghi", intesa vicina per un biennale ma attenzione all'Udinese.

Il Toro - "44 in rosa, Cairo che fai?": tanti esuberi con poco mercato, un problema in più per il Torino del presidente Urbano Cairo. E tra un mese parte il ritiro con Ivan Juric alla guida.

Nazionale - "I tesori di Mancini": inizia la settimana che ci porterà all'Europeo. Insigne il trascinatore, Jorginho la guida e Ciro Immobile il finalizzatore: -4 agli Europei.