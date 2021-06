Tuttosport in apertura: "Juve, la coppa è salva!". Sospeso il procedimento UEFA

"Juve, la coppa è salva!". Così in apertura l'edizione odierna di Tuttosport, che fa riferimento al caso Superlega: la disciplinare UEFA ha sospeso il procedimento nei confronti dei bianconeri, del Real Madrid e del Barcellona. La partecipazione alla prossima Champions League è così garantita. Intanto Pogba - si legge - torna a mandare messaggi.

Juventus - Bianconeri protagonisti anche di spalla: "Allegri pensa anche a Sirigu!", titola il quotidiano. Oltre a Belotti, c'è un altro giocatore del Toro nella lista dei rinforzi di Max, che pensa all'ex Paris Saint-Germain per il ruolo di vice-Szczesny.

Inter - In taglio basso c'è spazio anche per il mercato dei nerazzurri: "Paredes per Hakimi", si legge. Nuova mossa del PSG, che offre all'Inter Paredes più soldi per il marocchino.

Serie C - "Padova-Alessandria, che duello per la B!". Sempre di spalla, il quotidiano introduce così la finale play-off di Serie C, che vedrà affrontarsi Padova e Alessandria. Eliminate in semifinale Avellino e Albinoleffe.