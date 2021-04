Tuttosport in apertura: "Kean, è Juve-Inter". Duello di mercato per il classe 2000?

vedi letture

"Kean, è Juve-Inter". Apre con un suggestivo duello di mercato l'edizione odierna di Tuttosport. I nerazzurri - si legge - puntano a quattro rinforzi per la Champions: tra questi c'è anche l'attaccante del Paris Saint-Germain, che resta però un obiettivo dichiarato di Paratici.

Europei - "Vai, Draghi: che eurogol!", si legge invece in taglio alto. Via libera del governo per gli Europei: l'Olimpico sarà aperto almeno al 25%. L'Italia giocherà a Roma contro Turchia, Svizzera e Galles.

Torino - Spazio di spalla al mercato dei granata: "Joao Pedro, il Toro ci prova", titola il quotidiano. Pista mai chiusa per il brasiliano, che resta nel mirino del club di Cairo. E per il dopo Sirigu spunta l'idea Cragno.

Milan - "Ibra stop 1 giornata, è polemica", si legge poco più in basso. Lo svedese fermato dal giudice sportivo per una "critica irrispettosa all'arbitro". Nessuna offesa, quindi: il Milan non potrà presentare ricorso.

Champions League - "Estasi PSG: il Bayern vince ma è fuori", titola invece in taglio basso il quotidiano. Choupo Moting non basta ai tedeschi: in semifinale ci va la squadra di Pochettino. Si qualifica anche il Chelsea, nonostante il k.o. di misura con il Porto. Stasera saranno di scena Liverpool-Real e Dortmund-City.