Tuttosport in apertura su CR767: "Ronaldo O Rei Juve"

"Ronaldo O Rei Juve" è il titolo d'apertura di Tuttosport in edicola quest'oggi. Spezia travolto nella ripresa con il punteggio di 3-0. Decisivi gli ingressi di Alvaro Morata (suo il gol che ha sbloccato la gara) e Bernardeschi: i due hanno cambiato la partita nel secondo tempo. Subito a segno Alvaro, poi il 2-0 di Chiesa. E infine il gol storico di Cristiano Ronaldo: 767 reti come Pelè.

Il caso - Nel taglio alto c'è spazio a Lazio-Torino, gara non disputata ieri: "Il Toro ha ragione". Grottesca serata all'Olimpico: la Lega non rinvia la partita con la Lazio e il Toro, bloccato dall'ASL, non si presenta, come si sapeva da giorni. Ora palla al Giudice Sportivo. L'avvocato Grassani, vincitore al Coni nell caso Juve-Napoli: "Le norme sono con i granata, pronto a difenderli". La rabbia di Cairo.

Show a Sanremo - "Festival Ibra: 'Lukaku è il benvenuto'". Zlatan show a Sanremo: "Se Romelu vuole venire...". Stasera il Milan con l'Udinese ha l'occasione di portarsi a -1 dall'Inter, impegnata domani a Parma.

Il ricordo - "3 anni fa, Astori": la sua foto sui maxischermi degli stadi al minuto 13: così la Serie A ricorda Davide, il compianto capitano della Fiorentina scomparso a Udine 3 anni fa.