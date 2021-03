Tuttosport in apertura sui bianconeri: "Rifondazione Juve"

vedi letture

"Rifondazione Juve" è il titolo d'apertura odierno di Tuttosport. Il club rialza la testa dopo lo choc Porto. De Ligt e Chiesa saranno le colonne del nuovo progetto se Cristiano Ronaldo non rimane. Tre le possibili destinazioni per il portoghese: Manchester United, PSG o Sporting Lisbona. Intanto Agnelli difende il tecnico: "Pirlo resta".

Casa rossonera - "Milan, Kessie il leader sei tu". I rossoneri scenderanno in campo stasera alle 18.55 per sfidare il Manchester United. Dopo Ibra, l'ivoriano è il miglior marcatore. Alle 21 Roma-Shakhtar, sfida da ex per Fonseca e Mkhitaryan.

La capolista - "Skriniar: 'Mi tatuo lo Scudetto'". Il difensore slovacco, in gol contro l'Atalanta, parla in esclusiva: "Se vinciamo, è un momento da ricordare per sempre. Grazie a Conte ora sono un difensore completo".

Il Toro - "Nicola blinda il futuro". Al di là della clausola inserita nel contratto con il Torino, servono punti per confermare la Serie A e per programmare un piano di rilancio.