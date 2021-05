Tuttosport in apertura sul futuro degli allenatori. Da Pirlo a Conte: " Ribaltone"

"Ribaltone" scrive Tuttosport in apertura sul futuro degli allenatori. Da Sarri a Pirlo passando per Antonio Conte, Rino Gattuso e Ivan Juric. Possibili grandi novità fra qualche giorno, al termine della stagione. Pirlo potrebbe anche rimanere alla guida della Juve in caso di qualificazione Champions. Nel frattempo i bianconeri pensano a Gattuso che lascerà il Napoli e piace anche alla Lazio. Conte in bilico: vuole un'Inter da seconda stella per restare. Ivan Juric potrebbe lasciare il Verona: piace a Torino e Cagliari. Occhio a Maurizio Sarri: spunta il Sassuolo.

L'addio - "E' finita. E Ranieri saluta la Samp": scrive il quotidiano parlando dell'avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria. L'esperto allenatore ha annunciato l'addio alla Samp: nessuna intesa sul rinnovo, quella di oggi contro il Parma sarà la sua ultima partita con il Doria.

L'intervista - Parla il dirigente dello Spezia Meluso: "Ora viene il bello". Intervista all'uomo mercato del club spezzino in vista della prossima stagione. A salvezza acquisita, si può già programmare il prossimo campionato.