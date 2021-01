Tuttosport in apertura sul talento bianconero: "Fagioli sulle orme di Pirlo"

"Fagioli sulle orme di Pirlo" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. In primo piano il talento della Juventus Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 lanciato da Pirlo nel match di Coppa Italia con la SPAL. "Ho vissuto il giorno più bello della mia vita, lo sognavo sin da bambino" ha detto il giovane calciatore dopo il debutto. Pirlo stregato dal pupillo di Paratici: "Può fare il regista". Intanto Napoli avanti in Coppa Italia: "TurboNapoli, 4-2 allo Spezia: ora la Dea".

Mercato - Nel taglio alto doppia 'bomba' di mercato: "Dzeko per Sanchez, Milan su Douglas Costa". Inter e Roma lavorano a un clamoroso scambio di mercato tra i due attaccanti: il diverso peso degli ingaggi può essere superato con l'inserimento di Radu in giallorosso. Intanto il Bayern non riscatterà Douglas Costa, esterno della Juve, ed è disposto a liberarlo subito: ci pensa il Milan.

L'anticipo - "Un toro alla Kobe". Stasera contro la Fiorentina nell'anticipo della 20esima giornata i granata cercano la prima vittoria interna. Nicola cita Kobe Bryant: "Se non credi in te stesso nessuno lo farà".