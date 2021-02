Tuttosport in apertura sulla Juventus: "Grinta Pirlo, ansia Arthur"

"Grinta Pirlo, ansia Arthur" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Spazio alle dichiarazioni di Pirlo, tecnico della Juventus, in vista della sfida di oggi contro il Napoli, ma anche all'infortunio di Arthur che tiene in apprensione la squadra bianconera. Il tecnico manda un messaggio all'amico Gattuso: "Mi spiace per la sua situazione ma ognuno ha i suoi problemi e io devo pensare a vincere". Preoccupazione per il brasiliano: possibile operazione.

Il Toro - Nel taglio alto c'è spazio per il Torino e per le parole del presidente granata: "Cairo: 'Subito il Museo al Fila'". Il numero uno del Toro risponde a Tuttosport: "Pronto a fare la mia parte in fretta". In campo la formazione di Nicola contro il Genoa, alle ore 15.

Serie A - "Spezia-Milan, derby in USA": è Platek, nuovo proprietario dei liguri, contro Singer. Domani sera invece in campo l'Inter in uno dei big match di giornata contro la Lazio: "Handanovic fa 500". Ieri il primo anticipo al Dall'Ara: "Bologna-Benevento, pari sotto la neve". Finisce 1-1 con i gol di Sansone e Viola.