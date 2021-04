Tuttosport: "Inter, con lo scudetto Conte rinnova e Lukaku resta in nerazzurro"

vedi letture

"Inter, con lo scudetto Conte rinnova e Lukaku resta in nerazzurro", titola stamane Tuttosport. L'Inter non può pensare di trovarsi all'inizio della prossima stagione con allenatore e dirigenti in scadenza. Più facile ipotizzare un rinnovo per tutti fino al 2023 per dare respiro ed un segnale al progetto. In questo caso poi sarebbe tutto in mano ad Antonio Conte, che potrebbe decidere di andare avanti o ritenere compiuta la sua missione in nerazzurro, ovvero riportare la squadra là dove mancava dal Triplete. Ma difficile possa abbandonare senza un'altra squadra dietro. A stimolare Conte potrebbe esserci l'ulteriore step: la Champions. E Conte è un formidabile collante per la squadra, con Lukaku che ha spento sul nascere qualsiasi interessamento del Barcellona: mai ha reso così tanto in carriera come con Conte in panchina.