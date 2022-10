Tuttosport: "Inter, l'esplosione di Dimarco spinge Gosens, deluso, all’addio"

vedi letture

"Inter, l'esplosione di Dimarco spinge Gosens, deluso, all’addio" scrive Tuttosport in edicola stamani. Con l'addio di Perisic, Federico Dimarco è diventato il padrone della fascia sinistra. Robin Gosens invece è indietro nelle gerarchie. "Il tedesco si aspettava di giocare dal primo minuto contro i cechi ed è rimasto male per l’ennesima panchina". Al tedesco non è bastato il gol di Barcellona: pochi minuti e fiducia sotto i tacchetti, l'addio durante il mercato di gennaio (sirene dalla Bundesliga per lui) si fa sempre più probabile.