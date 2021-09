Tuttosport: "Inter, nuova missione Inzaghi: Dumfries come Lazzari. Il piano"

vedi letture

"Inter, nuova missione Inzaghi: Dumfries come Lazzari. Il piano" scrive Tuttosport oggi in edicola. Dumfries ora è in Nazionale ed è un po' in ritardo di condizione ma Inzaghi conta di averlo presto a top. Il laterale olandese è l'erede di Hakimi e ci sono grandi aspettative su di lui. Se escludiamo la prima sfida di Champions League del 15 settembre a San Siro contro il Real, l'Inter dopo la sosta avrà ancora un calendario sulla carta non così complicato ma neanche in discesa. Sampdoria a Marassi, Bologna a Milano e Fiorentina al Franchi, Queste partite sul territorio italiano potranno aiutare sicuramente Inzaghi a far inserire meglio Dumfries. Il tecnico vuole che il laterale olandese diventi un'arma tattica come lo era Lazzari nella sua Lazio.