Tuttosport: "Inter, scatto Baldanzi per accendere la luce. E piace pure Retegui"

"Inter, scatto Baldanzi per accendere la luce. E piace pure Retegui" scrive Tuttosport. L'Inter segue Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell'Empoli, che potrebbe portare i nerazzurri a giocare con il 3-4-1-2. Con il presidente Corsi poi i rapporti sono ottimi, come dimostrano, oltre alla trattativa per Asllani, pure i prestiti di Pinamonti e Satriano. e proprio quest'ultimo potrebbe diventare una carta importante nella trattativa. Occhi puntati anche su Mateo Retegui, il centravanti che ha appena esordito con l'Italia, il Tigre riscatterà dal Boca Juniors per 2.5 milioni con l’obbligo di concedere al club Xeneize il 50% della rivendita.