Tuttosport: "Juve, risalgono le quotazioni di Scamacca ma il Genoa ora frena"

Tuttosport dedica spazio al mercato della Juventus. "Juve, risalgono le quotazioni di Scamacca ma il Genoa ora frena" scrive il quotidiano. Riprendono quota le azioni di Gianluca Scamacca, centravanti del Genoa di proprietà del Sassuolo. Non è difficile imbastire una trattativa, anche 'creativa' con i neroverdi grazie agli ottimi rapporti tra le due società. Occorre però convincere il Grifone a privarsi di un giocatore utile alla causa. Non a caso Ballardini dopo la gara di Coppa Italia ha detto: "Scamacca è un ragazzo che ci teniamo stretto e che ho imparato a conoscere. Sono davvero contento. Non penso ad altro se non ad averlo tutti i giorni, ad allenarlo e migliorarlo nel suo percorso". Comunque, pure con il Genoa i rapporti sono buoni e consolidati, dunque una intesa la si può trovare.