Tuttosport: "Juventus, Cuadrado è quasi pronto. Ma ora c'è ansia per De Ligt"

Tuttosport fa il punto sull'infermeria bianconera: "Juventus, Cuadrado è quasi pronto. Ma ora c'è ansia per De Ligt". Ansia per il difensore olandese che si è fermato ieri nel riscaldamento di Juve-Spezia. Una botta nel match con il Verona gli è costata un indurimento al polpaccio, oggi gli esami: c'è attesa in vista della Lazio ma soprattutto in vista del Porto. Contro i biancocelesti dovrebbero rientrare Cuadrado e Bonucci, elementi fondamentali per Pirlo. Arthur invece concluderà nei prossimi giorni il primo trattamento con le onde d'urto e verso la fine della settimana si potrà capire qualcosa in più sul suo recupero. E Dybala ieri ha diffuso un video in cui si è lasciato ritrarre mentre svolgeva esercizi finalizzati a far riprendere tono muscolare alla gamba infortunata. Chiellini invece potrebbe farcela per il Porto.