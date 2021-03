Tuttosport: "La Svezia è l'elisir di Ibrahimovic. Ora può puntare anche al Mondiale"

Se il ritorno al Milan lo ha fatto sentire ancora vivo e importante, anche l'avere rimesso addosso la maglia della Nazionale svedese sembra aver avuto un effetto positivo su Zlatan Ibrahimovic. Tuttosport scrive di una fase importante per Ibra che con i rossoneri lotta per tenere viva la fiammella dello scudetto, mentre con la Svezia ha intrapreso un cammino che ha, come punto di arrivo, il mondiale in Qatar 2022. Ma se dovesse esserci ancora di più il suo marchio su una partecipazione eventuale alla Coppa del Mondo non sarebbe da escludere a priori che possa fare come Zinedine Zidane nel 2006. Perché Zlatan vuole essere ancora protagonista e vuole farlo sia in Nazionale che con il Milan.