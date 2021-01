Tuttosport: "Ronaldo animale da finale. È tornato l'extraterrestre"

vedi letture

La gara di ieri certifica una verità assoluta, o quasi: Cristiano Ronaldo è un animale da finale: "Le annusa, le corteggia, se le coccola e poi dà la zampata fatale per battere le avversarie", si legge quest'oggi su Tuttosport. La grandezza del portoghese è farsi trovare al posto giusto nel momento giusto: "Il marziano - prosegue il quotidiano - è tornato ad essere extraterrestre dopo alcune prestazioni sotto tono: la fame non è mai mancata, ma non sempre si è abbinata con prove alla sua altezza". A quasi trentasei anni l'ex Real si è già fatto il regalo, segnando il gol più "longevo" della Supercoppa italiana. Venti le sue marcature stagionali: quindici in campionato, quattro in Champions e quella di ieri sera. È da quindici stagioni che CR7 segna almeno venti gol con la maglia di club: numeri impressionanti.