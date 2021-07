Tuttosport: "Ronaldo-Juventus, nessun segnale per il rinnovo ma l'addio non è scontato"

Tuttosport scrive che Cristiano Ronaldo è in vacanza ma che è già scalpitante per il suo futuro. Non è vera la voce secondo cui sarebbe in corso una trattativa con la Juventus per il rinnovo di contratto, ciò non toglie che i rapporti tra le parti siano trasparenti. Il fatto che non ci sia una squadra più avanti delle altre nella corsa al portoghese, poi, tiene viva anche l'opzione contraria: CR7 nella Juve di Max Allegri per l'ultimo anno di contratto.