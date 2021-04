Tuttosport: "Rottura fra Agnelli e Ceferin, un voltafaccia che fa rumore"

"Rottura fra Agnelli e Ceferin, un voltafaccia che fa rumore", titola Tuttosport oggi in edicola. Deluso? No, infuriato. Così descrivono Ceferin, numero uno UEFA, tradito dal voltafaccia di Andrea Agnelli. Il presidente UEFA e quello ECA avevano da tempo messo in atto una collaborazione, che poteva perfino essere definita amicizia. Poi il lavoro gomito a gomito per la creazione della SuperChampions. E a Ceferin non è andato giù che Agnelli abbia giocato su due tavoli, una posizione che gli è costata la presidenza ECA, l'associazione che raccoglie i club europei che si è schierata con l'UEFA.