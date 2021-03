Tuttosport: "Toloi e Pessina, anche l'Italia guarda all'Atalanta"

"Toloi e Pessina, anche l'Italia guarda all'Atalanta" scrive Tuttosport oggi in edicola. Oggi Toloi potrebbe diventare il 33° esordiente dell'era Mancini. Il c.t. è stuzzicato dall'idea di schierare il difensore come esterno di destra pronto a diventare il terzo centrale quando il terzino sinistro dà una mano in fase di spinta. Anche Pessina stuzzica la fantasia del Mancio per la sua capacità di inserirsi e di trovare il gol, capacità importantissima per un centrocampista, ancor di più in un modulo come quello azzurro.