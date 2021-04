Ibra e la società di scommesse. Il QS: "Ha già saltato un Mondiale. Ora rischia la squalifica"

Possibili guai in vista per Zlatan Ibrahimovic: secondo il quotidiano Aftonbladet lo svedese avrebbe violato il codice etico FIFA e UEFA, in quanto socio del marchio di scommesse sportive Bethard.com. Il regolamento delle due istituzioni - spiega il QS - vieta infatti ai calciatori che partecipano alle loro competizioni di avere interessi all'interno di aziende di questo settore. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata Ibra rischierebbe una multa dal 100.000 euro, con la possibilità sullo sfondo di una sospensione da tutte le attività calcistiche fino ad un massimo di tre anni. Stando al quotidiano svedese che ha diffuso la notizia la Federcalcio svedese era a conoscenza dei fatti già tre anni fa, e proprio per questo motivo avrebbe deciso di non inserire Zlatan tra i convocati per il Mondiale del 2018.