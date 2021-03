Ibra stringe i tempi. Corriere dello Sport: "Il Manchester nel mirino"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport assicura che Zlatan Ibrahimovic freme dalla voglia di tornare in campo. Lo svedese è fermo da due settimane e sarà costretto a saltare anche il big match di domani contro il Napoli. Ieri ha lavorato a parte per smaltire la lesione all'adduttore, e la visita di controllo prevista per l'inizio della prossima settimana sarà decisiva per definire le tempistiche del suo rientro. In caso di esito positivo comincerà a forzare negli allenamenti per esserci contro lo United in Europa League. È questo l'obiettivo di Ibra, che vuole a tutti i costi tornare a disposizione prima della sosta.