Idea Muriel per Conte, l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Faccia da Inter"

"Faccia da Inter". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento a Luis Muriel. Il colombiano è l'ultima idea di mercato della squadra di Conte, il quale stima molto l'attaccante. Muriel potrebbe essere l'arma in più per la Champions: ma costa almeno 25-30 milioni, scrive la rosea.

Rivoluzione tv - Spazio in taglio alto alla notizia di ieri legata ai diritti televisivi della Serie A. I diritti tv per 840 milioni l'anno per tre stagione passano a Dazn, scalzata Sky. Una svolta epocale: la Serie A passa per la maggior parte in esclusiva all'ente che quest'anno aveva solo tre partite a weekend.

Il caso tamponi - Spazio in taglio laterale alla sentenza del tribunale della Figc arrivata ieri con cui è stato punito con la sospensione il presidente biancoceleste Claudio Lotito e anche due medici. Per fortuna nessuna penalizzazione per la Lazio che si salva da questo provvedimento.