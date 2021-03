Il Corriere della Sera: "L'Atalanta crede nel sogno Real"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Dea con il titolo seguente: "L'Atalanta crede nel sogno Real". A Madrid senza paura per una notte che può diventare magica per i bergamaschi. Rimontare l'1-0 dell'andata non è una missione impossibile. Gasperini: "Abbiamo mille motivazioni per giocarcela".