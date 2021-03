Il Corriere della Sera sui nerazzurri: "Le due facce dell'Inter"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica all'interno uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "Le due facce dell'Inter". Una buona notizia per la squadra: entro marzo dovrebbero essere pagati gli stipendi di gennaio. La squadra comanda in campionato e segna come nessun'altra. La proprietà in difficoltà, Suning cerca un socio o un compratore.