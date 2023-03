Il futuro di Vlahovic. La Gazzetta: "Piomba il Bayern ma servono parecchi soldi"

La Juve sta inanellando risultati positivi, ma Vlahovic non è nel suo momento migliore, scrive La Gazzetta. Vlahovic deve e vuole tornare protagonista e già domani sera con la Roma ci proverà. Intanto, le voci di mercato intorno a Dusan si sprecano. Dopo i rumors sulle big inglesi (dall’Arsenal al Chelsea), ecco l’indiscrezione sull’interessamento del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero, per l’estate, l’obiettivo di acquistare un grande centravanti e Vlahovic sarebbe, subito dopo Kane, uno dei nomi che vanno per la maggiore. I bianconeri per lui avevano speso, tra prezzo del cartellino, contributo di solidarietà e oneri accessori, oltre 81 milioni di euro. Ma con i bonus la cifra potrebbe salire sino a quasi 92 milioni.