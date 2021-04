Il gol più bello di Osimhen. Il Mattino: "Aiuterà la ragazza mutilata scoperta sui social"

Il Mattino in edicola quest'oggi dedica uno spazio a Victor Osimhen per celebrare e sottolineare il fatto che aiuterà la ragazza mutilata scoperta sui social". L'attaccante del Napoli due giorni fa ha postato una storia con la foto di una ragazza africana senza una gamba mentre trasportava dell'acqua in strada. Dopo appena 24 ore il nigeriano è riuscito a fare una videochiamata e mettersi in contatto con lei per aiutarla sul piano economico. E' solo l'ultimo di una serie di gesti caritatevoli dopo Koulibaly che ad Agnano regalava giacconi ad un semaforo per l'inverno ad altri ragazzi di colore o Mertens, che offrva le pizze ai clochard di piazza Garibaldi. Gesti di grande umanità da parte di uomini prima che grandissimi calciatori.