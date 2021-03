Il Corriere della Sera in apertura: "Europa League, il Milan si ferma. Roma ai quarti"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma in prima pagina sul turno di Europa League andato in scena ieri, con le italiane protagoniste, e titola: "Il Milan si ferma. Roma ai quarti". I rossoneri vengono eliminati in casa dal Manchester United con un gol di Paul Pogba (1-0). Negato un rigore a Zlatan Ibrahimovic. Giallorossi vincenti, invece, in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk per 2-1: doppietta di Borja Mayoral.