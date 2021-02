Il Corriere della Sera: "Pirlo alla Zidane: un dialogo tra pari per gestire Ronaldo"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Juventus con questo titolo: "Pirlo alla Zidane: un dialogo tra pari per gestire Ronaldo". Il tecnico del Real Madrid lo convinse a gestirsi, a rinunciare a un po' di quantità per puntare di più sulla qualità. Zizou pareggiò quando lo sostituì, un po' come successo a Pirlo contro la Lazio, mentre Sarri vinse togliendolo grazie agli innesti di Costa e Dybala, ma CR7 non fu contento per niente. L'attuale allenatore della Juventus fece infuriare Conte per lo stesso motivo ed ha capito che il metodo Zidane ha funzionato e lo sta applicando anche nella posizione che vede il portoghese più al centro dell'attacco.