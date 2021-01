Il Corriere dello Sport: "Paradosso CR7, la sua grandezza ha frenato la Juventus"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Paradosso CR7, la sua grandezza ha frenato la Juventus". Il club ha delegato il portoghese e alla sua immensità ha piegato volere e potere. Con lui si è continuato a vincere lo scudetto come con Matri e Vucinic, ma non si è fatto il grande salto per il quale era stato preso ovvero vincere la Champions. La sua carriera è continuata in modo stellare, la Juventus ha frenato. Adesso deve rientrare nel territorio che conosce meglio. Un'altra partita come quella di San Siro e si aprirà definitivamente la crisi.