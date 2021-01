Il Corriere di Bergamo: "Papu Gomez, nessun disgelo. La separazione resta inevitabile"

"Papu Gomez, nessun segnale di disgelo. La separazione resta inevitabile". Questo il titolo che il Corriere di Bergamo utilizza sull'Atalanta al suo interno questa mattina. Il finale della telenovela resta ancora da scrivere, ma quello che è sicuro è che la frattura ormai è insanabile. Nei prossimi giorni è previsto un incontro dell'entourage con la dirigenza per capire le prossime mosse con Juventus e Inter che non spingono per motivi diversi. Si fanno sotto dunque club ambiziosi, ma finiti nelle retrovie come la Fiorentina e il Torino, ma anche lo stesso Monza che in B ha un grande progetto. Il lieto fine è impossibile anche perché i tifosi dell'Atalanta, visti i risultati, si sono schierati al fianco del proprio allenatore.