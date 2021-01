Il Corriere di Torino: "Juve, Dybala rientra a febbraio. Obiettivi Inter e rinnovo"

vedi letture

"Juve, Dybala rientra a febbraio. Obiettivi Inter e rinnovo". Questo il titolo che il Corriere di Torino in edicola stamani dedica ai bianconeri. Il gruppo della Vecchia Signora è quasi al completo, ma manca la Joya la cui prognosi iniziale scade a fine gennaio, ma per rivedere il 10 bisognerà aspettare presumibilmente la prima settimana di febbraio. L'argentino spera di esserci tra il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e il match allo Stadio Maradona di tre giorni più tardi contro il Napoli. In quel periodo, ricomincerà anche la telenovela legata al complicatissimo rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.