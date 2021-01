Il Corriere di Verona: "L'Hellas riparte da La Spezia"

"L'Hellas riparte da La Spezia": questo il titolo di apertura del Corriere di Verona in edicola oggi. Spazio alla sfida tra gialloblù e liguri, in campo alle ore 15.00. Ivan Juric non ha risposto nemmeno alle domande relative al mercato: "Non parlo più", ha dichiarato il tecnico dei veronesi durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato.