Il QS sull'Inter: "Moratti esonera Suning e sogna una nuova proprietà italiana"

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Moratti esonera Suning e sogna una nuova proprietà italiana". L'ex presidente, ai microfoni di FirenzeViola.it, ha spiegato la sua incredulità per quello che è successo ed ha di fatto allontanato Suning dalla gestione del club di cui è ancora innamorato. Il mercato è stato congelato da mesi, gli emolumenti ai calciatori corrisposti in ritardo, persino i fornitori reclamano i pagamenti. Suning ha iniziato a dialogare con gli altri fondi: Eqr, Ares Management Corporation e Arctos Sports Partner. Moratti però spera in una proprietà italiana, magari il duo Cottarelli-Zaccaria anche se sembra sia stato interpellato pure lui. Il problema è che non ha grande voglia di rimettersi in gioco nonostante tenga da morire al club nerazzurro.