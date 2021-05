Il QS sull'Inter: "Pugni di pace tra Lautaro e Conte ma il vero ring è sugli stipendi"

Dopo lo screzio, l'abbraccio e la pace. Tra Conte e Lautaro è subito tornato il sereno, a testimonianza di come lo spogliatoio interista sia fortemente compatto. Lo è stato anche nel "no" condiviso a Zhang riguardo alla questione degli stipendi, sottolinea il QS, secondo il quale nei prossimi giorni si tratterà rispetto alla possibilità di spostare i pagamenti ai prossimi mesi, oltre la scadenza che la FIGC impone per fine maggio necessaria per l'iscrizione al campionato. La testa, in questo momento, è alla Juve: i nerazzurri - assicura il quotidiano - non hanno dimenticato l'eliminazione in Coppa Italia, così come Conte ha ben presente gli screzi con Agnelli.