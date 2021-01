Il QS: "Vendere Eriksen per pagare gli stipendi. Il derby non ha cambiato i piani dell'Inter"

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri al suo interno con il titolo seguente: "Vendere Eriksen per pagare gli stipendi. Il derby non ha cambiato i piani dell'Inter". I 7,5 milioni annui più bonus del danese pesano molto su un bilancio disastrato per la pandemia. Passare il contratto ad altri e magari incassare qualcosa per il cartellino vorrebbe dire avere soldi freschi da investire non tanto nel mercato, quanto nel pagamento degli stipendi arretrati.