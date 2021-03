Il Milan è vivo, Fiorentina gelata. Corriere dello Sport: "Conte non può ancora sentirsi tranquillo"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Conte non può ancora sentirsi tranquillo". Non meritava la sconfitta al Franchi la squadra rossonera e così sul 2-1 per i viola ha cambiato marcia andando a prendersi il successo dopo una prova matura anche sotto l'aspetto atletico, segno che la squadra ha molto da dare. Il recupero in pieno di Calhanoglu ed Ibrahimovic sono segnali incoraggianti così come quello di Brahim Diaz. Pioli indovina tutto e porta a casa 3 punti pesantissimi, mentre la squadra di Prandelli ha fatto bene per poco meno di un'ora, ma deve interrogarsi sulla flessione di inizio secondo tempo. Spezia e Benevento l'hanno nuovamente agganciata in classifica.