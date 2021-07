Il Monza riparte da Stroppa, senza Balotelli: oggi al via il nuovo corso. Le aperture

Smaltite le scorie della mancata promozione in A, il Monza volge lo sguardo al futuro e alla stagione che sarà. E' infatti prevista per oggi alle 13:00 - con diretta live su TuttoMercatoWeb.com - la conferenza di presentazione di mister Giovanni Stroppa, cui poi seguirà il ritiro: ritiro che ovviamente partirà senza Mario Balotelli, sempre più vicino all'esperienza in Turchia.

Così, La Gazzetta dello Sport: "Monza, è il giorno di Stroppa. Poi il raduno". Che aggiunge: "omincia oggi la prima stagione da allenatore al Monza di Giovanni Stroppa (nella foto): alle 13 il tecnico biancorosso verrà presentato all’U-Power Stadium: ci sarà anche Galliani. In serata il raduno: 34 i convocati, più Mota Carvalho e Siatounis che si aggiungeranno a breve. Il 10 la partenza per Ronzone".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Ci prova Stroppa senza big". "Via un Monza, fatto di molte promesse e pure nomi altisonanti, eccone un altro: tocca a Giovanni Stroppa far quadrare il cerchio. Quello delle ambizioni, soprattutto, per non trovarsi con molto fumo – mercato sontuoso ma fine a sé stesso – e poco arrosto. Il secondo assalto alla promozione comincia oggi, con le prime parole del tecnico che Galliani e Berlusconi conoscono bene – retaggio dei tempi milanisti – mentre si insegue la A per la prima volta nella storia. Ricapitolando: fuori Boateng, Balotelli e Frattesi. Big o presunti tali, nel caso di Mario", la chiosa.

"Balotelli, ora c'è la Turchia: «SuperMario all'Adana: si»", questi infine Tuttosport, che prosegue: "Da anni si parla di un possibile approdo di Mario Balotelli in Turchia. Adesso sembra essere arrivato l’anno giusto. Raiola, dopo aver capito che il bresciano non rientra nei piani del Monza, lo sta infatti piazzando all’Adana Demirspor, club neopromosso nella massima serie turca. Il presidente del club, Murat Sanchak, conferma: «Stiamo per chiudere, c’è l’85% di possibilità di portarlo da noi. Dicono che siamo pazzi, ma noi siamo di Adana e lo sapremo gestire».

Intanto è caccia aperta a Davide Diaw : tutti lo vogliono, ora vediamo chi lo piglia. L’attaccante 29enne che il Monza acquistò a gennaio per 4 milioni di euro dal Pordenone, strappandolo a una fitta concorrenza (su tutte la Spal), e che con Brocchi ha poi trovato poca gloria (1 solo gol in 20 partite compresi i playoff, partendo appena 9 volte da titolare). Stroppa ha chiesto a Galliani di poterlo valutare".