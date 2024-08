Il Napoli debutta in Coppa Italia. Il Corriere del Mezzogiorno: "Maradona tutto esaurito"

Nonostante siano dei "semplici" 32esimi di Coppa Italia contro il Modena, c'è grande attesa a Napoli per vedere il debutto ufficiale di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Questa sera gli Azzurri, alle ore 21:15, sfideranno il Modena in un Maradona sold-out che si preannuncia una torcida infuocata. Il tecnico pugliese, tuttavia, non dovrebbe essere l'unico volto nuovo che i tifosi potranno ammirare in campo, con anche Spinazzola e Buongiorno che potrebbero fare il loro esordio dal 1'. Davanti il tridente sarà composto da Kvara e Politano che agiranno alle spalle di Raspadori.