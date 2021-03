Il Napoli vince l'Eurospareggio. Corriere dello Sport: "Mertens cancella la Roma"

"Mertens cancella la Roma", titola il Corriere dello Sport sulla vittoria del Napoli di ieri sera. Era uno spareggio per la Champions, ed ha da subito preso la direzione di Napoli. A indirizzarlo è stato il solito Dries Mertens, con una doppietta in sette minuti, che ha ridimensionato le ambizioni Champions giallorosse, rilanciando gli azzurri. Giallorossi che proseguono nei loro alti e bassi, con evidente disappunto dei Friedkin in tribuna. Ora, per togliersi qualche soddisfazione, Fonseca dovrà puntare tanto sulla doppia sfida all'Ajax in Europa League.