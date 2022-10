Il Torino punta Martinez. Tuttosport: "Terzino-eroe: a giugno salvò una fotografa"

Il Torino mette gli occhi su Arnau Martinez, terzino del Girona balzato alle cronache lo scorso giugno per aver impedito la caduta di una fotografa dal pullman scoperto della squadra durante i festeggiamenti per la promozione in Liga. Si tratta di un laterale di spunta, impiegato a destra ma in grado di disimpegnarsi con buoni esiti sul versante opposto, che ha nelle sue corde traversoni chirurgici e anche una certa propensione al gol. Il suo avvio di stagione è stato ottimo, e a settembre ha anche esordito con l'Under 21 spagnola. Un profilo che, stando all'edizione odierna di Tuttosport, avrebbe catturato l'attenzione del d.s. Vagnati.