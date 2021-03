Il Toro gioca ma non tira. La Stampa: "Il ko con la Samp lo ricaccia nei guai"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al Torino con il titolo seguente: "Il ko con la Samp lo ricaccia nei guai". L'analisi di Nicola è onesta e schietta quando dice che è stata la miglior partita dei granata sotto la sua gestione, ma è altrettanto vero che per vincere serve costruire bene proprio in quella parte di campo dove il Toro a Marassi è mancato ovvero oltre la trequarti. La Sampdoria ha vinto per un episodio, ma Belotti &Co. non hanno mai calciato in porta. Terzultimo resta il Cagliari, ma leggere la classifica mette i brividi. La Sampdoria di Ranieri invece si è chiusa, è rimasta corta e si è riscoperta cinica ed equilibrata.