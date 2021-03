Impresa Napoli. Il Mattino: "Gattuso domina a San Siro, partita perfetta degli azzurri"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "Gattuso domina a San Siro, partita perfetta degli azzurri". Impresa dei partenopei che si rilanciano in piena corsa Champions con una prova di qualità, intensità e tanto cuore. Il successo in trasferta mancava dal 10 gennaio a Udine e cancella una lunga serie negativa. Il tecnico indovina tutte le mosse e la sua squadra per un'ora domina e disinnesca gli avversari con il gol di Politano logica conseguenza del match. Dopo il vantaggio il Napoli riesce anche a tirare fuori gli artigli per difendere il risultato.