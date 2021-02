In B è attesa per il big match: Empoli-Venezia per la vetta. Le aperture dei quotidiani

Una sola sconfitta in 24 partite giocate, patita nel girone di andata sul campo del Venezia ora al secondo posto della classifica di B: l'Empoli, capolista, ha fame di riscattare quel risultato e conservare il primato. Venerdì la grande occasione, perché le due formazioni, in terra toscana, si affronteranno per il big match della 25^ giornata del torneo cadetto.

"Empoli, ora la verità", è l'apertura di Tuttosport, che aggiunge poi: "È il momento della verità per la capolista Empoli, che guida la classifica della B con 3 soli punti di vantaggio sul Monza. Solo tre, anche e soprattutto per alcuni enormi errori arbitrali che hanno penalizzato i toscani (e favorito i brianzoli). I ragazzi di Dionisi vengono da 4 pareggi di fila, nell’ultima uscita hanno un po’ sofferto a Pisa (1-1 dopo essere andati sotto), ma nei precedenti tre pari (con Monza, Pescara e Spal) gli arbitro avevano fatto la differenza, concedendo il pareggio agli avversari con rigori inesistenti (la B è sempre in attesa del Var). [...] Però, appunto, giunge per l’Empoli il momento della verità perché venerdì sera al Castellani sbarca il Venezia, gara che può preoccupare per almeno due motivi: i veneti sono la squadra più in forma della B, avendo messo insieme nelle ultime 5 gare (cioè da quando è iniziato il girone di ritorno), 13 punti, contro i 7 dell’Empoli (a cui però mancano sempre i 6 punti portati via dalle sciagurate direzioni arbitrali); non solo, la squadra di Zanetti è l’unica che in questa stagione è riuscita a battere la capolista".

La Gazzetta dello Sport invece: "L'Empoli frena, c’è aria di rivoluzione". "Al vertice 4 squadre in 4 punti, ma può cambiare tutto: la capolista col Venezia, poi Monza-Citta.La Serie B, si sa, è il regno dell’equilibrio e dell’indeterminatezza e anche questo campionato non fa eccezione. Quattro squadre in 4 punti nella zona promozione diretta, altre 4 in 2 punti in quella playoff. Ma il confine tra le due regioni è sottilissimo, quasi impercettibile. Può essere cancellato o modificato in qualsiasi momento, magari già venerdì sera dopo gli anticipi", la chiosa.

Sulla stampa locale, il Corriere del Veneto - ed. Venezia e Mestre apre così: "Modolo e la cavalcata del Venezia «Ora crediamo in noi stessi»". Sulle parole del capitano: "Una cavalcata straordinaria, che potrebbe essere agli inizi. Il Venezia sogna in grande e la missione attuale è quella di aiutare squadra e ambiente a non esaltarsi troppo per evitare di rimanere scottati. Il successo in rimonta sull’Entella ha scatenato la voglia di Serie A di una tifoseria che non crede ai propri occhi e che spera in un altro colpaccio venerdì al Castellani contro l’Empoli: «È un bel periodo – ammette il capitano Marco Modolo — dopo Lignano e sei partite senza vincere siamo stati bravi a non abbatterci, credendo ancora in noi stessi. Manca più di un terzo di campionato, la classifica è bella ma dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento»".

Spazio alle parole del presidente Duncan Niederaur su Il Gazzettino - ed. Venezia e Mestre: "Niederauer: «Orgoglioso di voi»". In più: "Il presidente del Venezia inquadra il momento magico della squadra: «Molto bene ma evitiamo voli pindarici. Il progetto sta indubbiamente crescendo sotto ogni punto di vista. Particolarmente contento per la qualità di gioco mostrata finora»".

Il Tirreno - ed. Pistoia, Montecatini, Empoli, Prato invece: "La porta inviolata è ormai un ricordo e l'Empoli ha bisogno di rialzare il muro". Nel dettaglio: "Incassata almeno una rete nel corso delle ultime sei partite. Ma il computo tra gol fatti e subiti premia la truppa di Dionisi", che vanta appunto la bellezza di 44 centri siglati, come nessuno in B, e solo 22 incassati; neppure un gol a partita, considerando che, come detto in apertura, sono 24 i match disputati.