Inghilterra, finale annunciata. QS: "Gare in casa, Wembley confermato, rigore inventato"

"Gare in casa, Wembley confermato, rigore inventato", titola stamane QS sull'Inghilterra. A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende. In un campionato considerato itinerante, con nazionali costrette a percorrere decine di migliaia di chilometri, l'Inghilterra ne ha giocate sei su sette in casa. O tutti viaggiano o tutti giocano nello stesso posto e una sola si accolla di ospitare la competizione. Gli inglesi si sono presi il meglio del torneo, senza avere l'onere ed il rischio dell'organizzazione dell'evento. Ma l'appoggio di Boris Johnson a Ceferin in occasione della Superlega in qualche modo andava ripagato. E così a pensare male si arriva perfino al fatto che l'Inghilterra fosse una predestinata alla finale in casa. Forse il rigore c'era, forse il VAR ha avuto un impulso improvviso di severità, forse i due palloni in campo non erano un problema per la partita. Forse è tutto un caso. Il calcio è della gente, e cosa c'è di più bello che tanta gente felice per un titolo che manca da 55 anni dopo il Mondiale? E per di più in casa...