Insigne-Napoli, si tratta. Il Mattino: "Il nuovo stipendio legato alla Champions?"

vedi letture

Non siamo ancora ai dettagli, perché la distanza c'è ancora e non è di poco conto. Ma Insigne e De Laurentiis, ora, hanno iniziato davvero a trattare sul rinnovo. E dopo il colloquio di ieri tra l'agente dell'esterno di Frattamaggiore e il presidente azzurro, interlocutorio e propedeutico a gettare le basi di una trattativa che si preannuncia comunque complessa, la prossima settimana a Roma ci sarà il primo vertice vero a proprio per discutere del prolungamento. Ieri Piscacane e De Laurentiis - scrive Il Mattino - non hanno discusso di cifre, ma hanno dialogato in armonia. Il nuovo stipendio potrebbe essere legato alla partecipazione o meno alla Champions, con una parte variabile più consistente legata ai risultati. Insigne, dal canto suo, sa che dovrà in qualche modo intaccare il suo attuale stipendio da 4,5 milioni a stagione, perché la parola d'ordine in casa azzurra, oggi, è "austerity".